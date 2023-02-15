Студентів у РФ змушують підписувати згоду на дострокову мобілізацію, — росЗМІ

Про це пишуть російські ЗМІ.

Голова правозахисної організації "Школа призовника" Олексій Табалов розповів, що у різних регіонах Росії військкомати домовляються з керівництвом коледжів про те, що студенти, які підписали такі заяви, складатимуть іспити достроково. Після цього вони отримають повістку із зобов'язанням з'явитися до військкомату.

Також ЗМІ повідомляють, що у Москві студентам роздають повістки з зобов'язанням прибути до військкомату з паспортом та приписним.