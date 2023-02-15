Про це вона написала у телеграмі.

"Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих загонів смертників – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", - пише вона.

Маляр зазначила, що тільки один навчальний центр у Ростовській області щотижнево відправляє близько 500 "смертників", більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 днів.

Мобілізовані, не бажаючи бути "смертниками", вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази.

Також заступниця міністра розповіла, що ворог зазнає значних втрат - зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК Вагнера та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу.

"Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі. Внаслідок чого серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій", - додала вона.