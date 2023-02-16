Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, пише Укрінформ.

"Минулого тижня наступ на Вугледар у Донецькій області був катастрофічним для російської армії. росіяни майже повністю втратили 5-тисячну бригаду морської піхоти під час спроби штурму позицій Збройних Сил України. Протягом тижня в цьому районі було знищено близько 130 одиниць військової техніки, включаючи 36 танків", - сказала вона.

За словами Костенко, за втратами в одному бою битва за Вугледар вже стала для російських збройних сил однією з найтяжчих з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, невдала спроба захопити Вугледар "засвідчила слабку системну підготовку мобілізованих росіян".

"Наразі найзапекліші бойові дії точаться на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, де щодня, як гарматне м'ясо російське командування кидає в бій нові хвилі недосвідчених новобранців та колишніх ув'язнених. У результаті тактики Росії часів Першої світової війни її війська продовжують зазнавати великих втрат, які в деяких підрозділах сягають до 80% особового складу", - повідомила також заступниця очільника місії України при ОБСЄ.

З усім тим, Кремль поки не демонструє навіть ознак готовності припинити розв’язану війну, і навіть навпаки – інтенсифікує військові зусилля та брязкає ядерною зброєю, що "свідчить про те, що Російська Федерація сповнена рішучості вести війну, попри можливі наслідки для світу і навіть для власного народу".

На цьому тлі Костенко вказала на важливість підтримки запропонованої Україною Формули миру, яка "покликана покласти край агресивній війні Росії проти України та відновити безпеку для всього світу".