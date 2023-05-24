"Путін має зрозуміти, що не може контролювати НАТО": Волкер спрогнозував, чого Україні чекати від липневого саміту Альянсу
Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер закликав НАТО почати виконувати зобов'язання, які Альянс взяв перед Києвом у 2008 році
Про це Волкер заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
На його думку, більшість країні НАТО на саміті, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, наполягатимуть на неможливості членства України в Альянсі, доки триває війна.
"Я вважаю, що більшість країн НАТО скажуть, що Україна не може бути прийнята в НАТО зараз, оскільки війна все ще триває. Тому що це означатиме, що НАТО також стане учасником війни. Справедливе зауваження", - сказав Волкер.
Водночас він назвав подібну відповідь недостатньо аргументованою, тому що НАТО ще у 2008 році зобов’язалась у майбутньому надати Україні членство.
"Минуло 15 років, і жодного прогресу в цьому питанні не відбулося. Потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може тримати НАТО під контролем. НАТО має сказати: "Ми починаємо виконувати наші зобов'язання". Це передбачає багато практичних заходів, які можна робити вже зараз, щодо надання допомоги та інтеграції України, з тим, що вона отримає повноцінне членство, як тільки це стане практично можливим. Але цього року ми маємо надіслати сильніший сигнал, ніж у минулому", - переконаний Волкер.
- Під час зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу в Брюсселі 4 та 5 квітня було домовлено розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні.
- 20 квітня Володимир Зеленський заявив, що світ не зрозуміє лідерів НАТО, якщо на саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до Альянсу.
- 18 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс у Вільнюсі надасть потужний сигнал підтримки Україні та затвердить стратегічну програму допомоги Києву.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе