Про це Волкер заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

На його думку, більшість країні НАТО на саміті, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, наполягатимуть на неможливості членства України в Альянсі, доки триває війна.

"Я вважаю, що більшість країн НАТО скажуть, що Україна не може бути прийнята в НАТО зараз, оскільки війна все ще триває. Тому що це означатиме, що НАТО також стане учасником війни. Справедливе зауваження", - сказав Волкер.

Водночас він назвав подібну відповідь недостатньо аргументованою, тому що НАТО ще у 2008 році зобов’язалась у майбутньому надати Україні членство.

"Минуло 15 років, і жодного прогресу в цьому питанні не відбулося. Потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може тримати НАТО під контролем. НАТО має сказати: "Ми починаємо виконувати наші зобов'язання". Це передбачає багато практичних заходів, які можна робити вже зараз, щодо надання допомоги та інтеграції України, з тим, що вона отримає повноцінне членство, як тільки це стане практично можливим. Але цього року ми маємо надіслати сильніший сигнал, ніж у минулому", - переконаний Волкер.