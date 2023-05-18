НАТО у Вільнюсі надасть "потужний сигнал підтримки Україні" через стратегічну програму допомоги, – Столтенберг
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу вкотре запевнив, що НАТО "підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", а також погодить багаторічну стратегічну допомогу Києву
Про це він сказав під час візиту до Португалії.
Говорячи про майбутній липневий саміт НАТО у Вільнюсі, Столтенберг сказав, що члени Альянсу "надішлють потужний сигнал підтримки Україні" через стратегічну багаторічну програму допомоги. Ця програма дасть Україні змогу перейти до стандартів НАТО й досягти оперативної сумісності з Альянсом.
Столтенберг схвально відгукнувся про підтримку, яку Португалія надала Україні, включно з поставкою танків Leopard 2 і внеском через Комплексний пакет допомоги НАТО. Повторивши, що "НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", генсек Альянсу наголосив: він упевнений, що "українські сили мають можливості, необхідні для повернення окупованих земель".
Також очільник Альянсу нагадав, що підтримка Україні з боку союзників по НАТО розвивалася на різних етапах війни. Він позитивно оцінив нещодавні оголошення членів Альянсу про надання Києву крилатих ракет і навчання українських пілотів на західних винищувачах.
Вітаючи збільшення видатків Португалії на оборону, Столтенберг закликав усіх членів Альянсу активізувати їх.
"Ми стикаємося з багатьма викликами, з якими жодна країна чи континент не може впоратися поодинці. Тому ми повинні приймати сміливі рішення. І продемонструвати нашу відданість трансатлантичним зв’язкам", – наголосив він.
- Під час зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу в Брюсселі 4 та 5 квітня було домовлено розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні.
- 20 квітня Володимир Зеленський заявив, що світ не зрозуміє лідерів НАТО, якщо на саміті у Вільнюсі Україна не отримає запрошення до Альянсу.
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