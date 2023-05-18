Про це він сказав під час візиту до Португалії.

Говорячи про майбутній липневий саміт НАТО у Вільнюсі, Столтенберг сказав, що члени Альянсу "надішлють потужний сигнал підтримки Україні" через стратегічну багаторічну програму допомоги. Ця програма дасть Україні змогу перейти до стандартів НАТО й досягти оперативної сумісності з Альянсом.

Столтенберг схвально відгукнувся про підтримку, яку Португалія надала Україні, включно з поставкою танків Leopard 2 і внеском через Комплексний пакет допомоги НАТО. Повторивши, що "НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", генсек Альянсу наголосив: він упевнений, що "українські сили мають можливості, необхідні для повернення окупованих земель".

Також очільник Альянсу нагадав, що підтримка Україні з боку союзників по НАТО розвивалася на різних етапах війни. Він позитивно оцінив нещодавні оголошення членів Альянсу про надання Києву крилатих ракет і навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Вітаючи збільшення видатків Португалії на оборону, Столтенберг закликав усіх членів Альянсу активізувати їх.

"Ми стикаємося з багатьма викликами, з якими жодна країна чи континент не може впоратися поодинці. Тому ми повинні приймати сміливі рішення. І продемонструвати нашу відданість трансатлантичним зв’язкам", – наголосив він.