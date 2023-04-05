Про це інформують на сайті НАТО.

Підтримка України з боку НАТО була головним предметом дискусій в Брюсселі. Генеральний секретар схвалив нові зобов'язання, взяті членами Альянсу і закликав продовжувати військову допомогу нашій країні.

"Ми домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. Яскрава демонстрація того, що наша підтримка триватиме й надалі", – каже Столтенберґ.

Генеральний секретар НАТО впевнений, що програма допоможе Україні в її інтеграції, в "євроатлантичній сім'ї".