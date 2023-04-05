Країни НАТО домовилися розробити програму багаторічної допомоги Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прокоментував підсумки зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу в Брюсселі 4 та 5 квітня
Про це інформують на сайті НАТО.
Підтримка України з боку НАТО була головним предметом дискусій в Брюсселі. Генеральний секретар схвалив нові зобов'язання, взяті членами Альянсу і закликав продовжувати військову допомогу нашій країні.
"Ми домовилися розпочати роботу над розробкою стратегічної багаторічної програми допомоги Україні. Яскрава демонстрація того, що наша підтримка триватиме й надалі", – каже Столтенберґ.
Генеральний секретар НАТО впевнений, що програма допоможе Україні в її інтеграції, в "євроатлантичній сім'ї".
- Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.
- Крім того, сьогодні розпочалася зустріч комісії НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорили подальшу підтримку Києва. Українську делегацію очолює очільник МЗС Дмитро Кулеба.
- Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО, який відбудеться у липні у столиці Литви – Вільнюсі.
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