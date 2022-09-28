Про це в ефірі Еспресо розповів політолог Євген Магда.

"Чи оголосить Росія Україні війну? Я думаю, що ні, тому що оголосивши Україні війну, Росія визнає її суб'єктну рівність. Війна може бути оголошена лише рівній державі. Тому РФ вкидає інформацію, що на початку жовтня буде проголошено контртерористичну операцію після імітування інкорпорації нових земель до складу РФ", - вважає він.

Магда розповів про своє бачення впливу мобілізації на Росію.

"Мобілізація буде змінювати Росію в міру того, як труни чи мішки з мертвими російськими солдатами будуть приходити в різні регіони. Оголосивши мобілізацію, Путін фактично запустив зворотний відлік для свого перебування при владі. В країні будуть люди, які пройдуть війну і побачать, чим є російська армія зсередини, а з іншого боку, це будуть родини вбитих російських військових", - підсумував політолог.