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Путін може готувати нові сили для наступу в Україні восени та взимку, – ISW

2 вересня, 2022 п'ятниця
18:59
Світ путін путлер

Заява Путіна про "антиросійський анклав" на території України, може бути спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для створення нових сил восени та взимку

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Під час зустрічі зі школярами в Калінінграді Путін заявив, що мета "спеціальної воєнної операції" - ліквідація "антиросійського анклаву", який формується в Україні і є екзистенційною загрозою для російської держави. Путін так само посилався на концепцію "антиросії" у своїй промові 24 лютого, проголошуючи "спецоперацію" в Україні, - йдеться в звіті.

Зазначається, що теперішнє повторення заяв Путіна про те, що в Україні потрібно ліквідувати "антиросійський анклав", підтверджують його максималістські наміри щодо України. Ця заява також може бути спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для створення нових сил восени та взимку.

В українському Генштабі заявили, що президент Росії Володимир Путін продовжив термін захоплення російськими військами Донецької області з 31 серпня на поки що малоймовірну цільову дату 15 вересня, і російські війська проводять кілька передислокацій для досягнення цієї мети.

Крім того, РФ продовжує реагувати на український контрнаступ у Херсонській області, перекидаючи військові конвої на південь України через Керченський міст.

"Ці російські розгортання, ймовірно, призначені для створення умов для переглянутої операції із захоплення Донецької області, але малоймовірно, що російські сили досягнуть прогресу, необхідного для захоплення області до 15 вересня", – вважають аналітики.

  • 25 серпня стало відомо, що президент РФ Путін встановив штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 390 758 осіб.
  • 27 серпня перший заступник командувача ССО 2016-2019 рр. Сергій Кривонос розповів, що указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії означає, що РФ готується до затяжної війни

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Володимир Путін
війна з Росією
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