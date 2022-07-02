Путін може "нагнути" Лукашенка на конфлікт з Польщею чи Литвою, - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що російський диктатор Володимир Путін може використати самопроголошеного керівника Білорусі Олександра Лукашенка для провокацій проти Польщі чи Литви
Про це повідомляє ТСН.
"Я не виключаю, що Путін "нагне" Лукашенка не на напад на нас, а він може "нагнути" його на конфлікт стосовно Польщі чи Литви, зробити щось на кордоні. Не просто так поляки зараз зміцнюють кордон", - сказав Клімкін.
Він нагадав, що Лукашенко за ініціативи Путіна вже створив у 2021 році штучну міграційну кризу.
"Спочатку він, як скот, гнав мігрантів і це все було вигадано росіянами. А зараз, якщо Путін йому скаже: "починай якусь перестрілку", ну як починалася друга світова. Ви думаєте Лукашенко не почне? Звичайно почне, він там для чого БТРи вкопує, на шляху до польського кордону?" - запитав Клімкін.
- 2 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на блокпостах посилили перевірки через можливі провокації з боку Білорусі.
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