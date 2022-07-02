Про це повідомляє ТСН.

"Я не виключаю, що Путін "нагне" Лукашенка не на напад на нас, а він може "нагнути" його на конфлікт стосовно Польщі чи Литви, зробити щось на кордоні. Не просто так поляки зараз зміцнюють кордон", - сказав Клімкін.

Він нагадав, що Лукашенко за ініціативи Путіна вже створив у 2021 році штучну міграційну кризу.

"Спочатку він, як скот, гнав мігрантів і це все було вигадано росіянами. А зараз, якщо Путін йому скаже: "починай якусь перестрілку", ну як починалася друга світова. Ви думаєте Лукашенко не почне? Звичайно почне, він там для чого БТРи вкопує, на шляху до польського кордону?" - запитав Клімкін.

2 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на блокпостах посилили перевірки через можливі провокації з боку Білорусі.

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