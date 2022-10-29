Путін може прибрати Мішустіна як потенційного конкурента, - Фейгін

Про це сказав російський опозиційний політик Марк Фейгін у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

За його словами, експрезидент РФ Медведєв реальної влади ніколи більше не отримає.

"Апарат має інше бачення, розмови йдуть про Мішустіна, він і формально, за Конституцією, повинен заміняти Путіна, якщо що. Тому що він тимчасово виконуючий обов’язки президента, в Конституції написано. Звичайно, Конституція – це пожований папір, ніхто на неї не озирається, але він не несе прямої відповідальності за війну, тільки опосередковано. Як прем’єр він, господарчий керівник, міг би. Він менш кровожерливий, його плани – так само продовжувати жити гедоністично насолоджуючись, через експлуатацію підневільного населення Росії, але ні з ким не воювати", - наголосив Фейгін.

На думку опозиціонера, розмови про те, що Мішустіна збираються прибрати з посту прем’єра, скоріш за все, не безпідставні.

"Путін завчасно готується на те, щоб усунути Мішустіна як потенційного, можливо навіть нереального, конкурента. Інша справа, що Путін ніколи не призначить на пост прем’єра сильну фігуру. Жодної ще сильної фігури в ролі прем’єра, не враховуючи його самого, ще ніколи не було. Путін призначить лише такого, яким може не виявитися Дмітрієм Патрушевим, 42-річним, який потенційно може змінити Путіна. Це має бути керована фігура. І навіть, якщо вона нарощує потенціал, її вчасно треба прибирати. Таке завжди відбувалося", - підсумував він.