Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, під час ухвалення рішення про участь Володимира Путіна у саміті G20 враховуватимуться чинники безпеки.

"Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, тому що запрошення на вищому рівні є, за що ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактори безпеки, звичайно", - сказав Пєсков.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

9 серпня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у разі присутності на саміті G20 Володимира Путіна, Володимир Зеленський також може відвідати зустріч світових лідерів у Індонезії.

19 серпня президента Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Володимир Путін планує особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

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