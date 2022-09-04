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Путін може відмовитися від участі у саміті G20 через побоювання про безпеку

4 вересня, 2022 неділя
11:48
Світ Путін

Російський диктатор Володимир Путін ще не вирішив, чи відвідає саміт "Великої двадцятки" в Індонезії через побоювання про безпеку

Про це повідомляють російські ЗМІ.   

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, під час ухвалення рішення про участь Володимира Путіна у саміті G20 враховуватимуться чинники безпеки.

"Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, тому що запрошення на вищому рівні є, за що ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактори безпеки, звичайно", - сказав Пєсков. 

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

  • 9 серпня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у разі присутності на саміті G20 Володимира Путіна, Володимир Зеленський також може відвідати зустріч світових лідерів у Індонезії.
  • 19 серпня президента Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Володимир Путін планує особисто взяти участь у саміті "Великої двадцятки". 

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Володимир Путін
Індонезія
Дмитро Пєсков
саміт G20
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