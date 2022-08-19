Путін очно братиме участь у саміті G-20 на Балі, - президент Індонезії
Джоко Відодо заявив, що президенти РФ і Китаю планують очно брати участь у саміті G-20 на острові Балі
Про це інформує Bloomberg з посиланням на інтерв'ю президента Індонезії Джоко Відодо.
"Сі Цзіньпін прийде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", - президент Індонезії Джоко Відодо.
Відомство повідомляє, що присутність Сі та Путіна на зустрічі призвела б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після вторгнення Росії в Україну. Атака, яка сталася невдовзі після того, як Путін і Сі оголосили про "безмежне" партнерство, призвела до того, що G-20 розділилася щодо того, чи вводити санкції проти Росії.
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