Про це інформує Bloomberg з посиланням на інтерв'ю президента Індонезії Джоко Відодо.

"Сі Цзіньпін прийде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", - президент Індонезії Джоко Відодо.

Відомство повідомляє, що присутність Сі та Путіна на зустрічі призвела б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після вторгнення Росії в Україну. Атака, яка сталася невдовзі після того, як Путін і Сі оголосили про "безмежне" партнерство, призвела до того, що G-20 розділилася щодо того, чи вводити санкції проти Росії.

8 липня через бойкот представників інших країн Сергій Лавров достроково залишив саміт G20.

16 липня Зустріч міністрів фінансів країн Великої двадцятки завершиться без спільного підсумкового комюніке, через стриману позицію Китаю, Індії та ПАР щодо війни РФ проти України.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри, який на дебатах заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на зустрічі G20.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що вона провела продуктивні зустрічі щодо запропонованого обмеження ціни на російську нафту з багатьма країнами на полях зустрічі глав фінансів G20.

27 квітня Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

9 серпня Подоляк заявив, що у разі присутності на саміті G20 російського диктатора Володимира Путіна, президент України Володимир Зеленський також може відвідати зустріч світових лідерів у Індонезії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb