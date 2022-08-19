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Путін очно братиме участь у саміті G-20 на Балі, - президент Індонезії

19 серпня, 2022 п'ятниця
07:12
Світ путін

Джоко Відодо заявив, що президенти РФ і Китаю планують очно брати участь у саміті G-20 на острові Балі

Про це інформує Bloomberg з посиланням на інтерв'ю президента Індонезії Джоко Відодо.

"Сі Цзіньпін прийде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", - президент Індонезії Джоко Відодо.

Відомство повідомляє, що присутність Сі та Путіна на зустрічі призвела б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після вторгнення Росії в Україну. Атака, яка сталася невдовзі після того, як Путін і Сі оголосили про "безмежне" партнерство, призвела до того, що G-20 розділилася щодо того, чи вводити санкції проти Росії.

  • 8 липня через бойкот представників інших країн Сергій Лавров достроково залишив саміт G20. 
  • 16 липня Зустріч міністрів фінансів країн Великої двадцятки завершиться без спільного підсумкового комюніке, через стриману позицію Китаю, Індії та ПАР щодо війни РФ проти України.
  • Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри, який на дебатах заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на зустрічі G20.
  • Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що вона провела продуктивні зустрічі щодо запропонованого обмеження ціни на російську нафту з багатьма країнами на полях зустрічі глав фінансів G20.
  • 27 квітня Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки".
  • 9 серпня Подоляк заявив, що у разі присутності на саміті G20 російського диктатора Володимира Путіна, президент України Володимир Зеленський також може відвідати зустріч світових лідерів у Індонезії.

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Росія
Китай
Володимир Путін
Індонезія
саміт G20
G-20
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