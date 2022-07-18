Трасс заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20
Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс стала єдиним кандидатом у прем'єри, який на дебатах заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на зустрічі G20
Про це повідомляє The Independent.
Інші кандидати на теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з Путіним.
"Я була готова осадити Сергія Лаврова. І я готова сказати безпосередньо Путіну і викликати його на розмову за участю таких великих країн, як Індія, Індонезія. Таким чином, я поїду туди і викличу його на розмову", - наголосила Трасс.
У свою чергу заступник міністра з міжнародної торгівлі Пенні Мордонт зауважила, що не стала б зустрічатися з російським президентом в теперішніх обставинах.
А голова Комітету палати громад Тому Тугендхат каже, що наразі неправильно сідати за стіл переговорів.
Ексзаступник міністра у справах жінок і рівноправності Кемі Баденок не хоче витрачати на переговори час.
А колишній міністр фінансів Ріші Сунак нагадав, що на зустрічі міністрів фінансів G20 бойкотував участь російської сторони.
Проте на теледебатах всі кандидати у прем’єри Британії засудили російську агресію проти України.
- 5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід першими подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
- 7 липня Борис Джонсон сам оголосив про відставку.
- А вже 8 липня Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра британців. 9 липня прихильники прем'єра Британії Бориса Джонсона заявили, що ексміністр фінансів Ріші Сунак, який претендує на його посаду, очолював процес повалення очільника уряду.
- 10 липня у боротьбу за крісло Джонсона у Британії вступили ще чотири претенденти.
- Згодом міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка вступила в перегони за крісло прем'єра, випустила передвиборчий ролик. У ньому вона заявила, що "чітко бачить майбутнє" і зможе продовжити справи на Даунінг-стріт "без розгойдування". На думку Трасс країні потрібен лідер із багатим досвідом "в забезпеченні поразки Путіна в Україні і в стимулюванні економіки".
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