Відео Трасс виклала у Twitter.

У ньому вона заявила, що "чітко бачить майбутнє" і зможе продовжити справи на Даунінг-стріт слідом за нинішнім лідером країни Борисом Джонсоном "без розгойдування".

На думку Трасс країні потрібен лідер із багатим досвідом "в забезпеченні поразки Путіна в Україні і в стимулюванні економіки".

Вона нагадала, що на посаді глави МЗС "допомагала керувати міжнародною реакцією на війну Путіна в Україні та ввела жорсткий пакет санкцій, який очолив світову реакцію, завдавши справжнього болю Путіну та Кремлю".

10 липня у боротьбу за крісло Джонсона у Британії вступили ще чотири претенденти.

5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід першими подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

8 липня Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра.

9 липня прихильники прем'єра Британії Бориса Джонсона заявили, що ексміністр фінансів Ріші Сунак, який претендує на його посаду, очолював процес повалення очільника уряду.

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