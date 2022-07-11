Поразка Путіна в Україні. Ліз Трасс, яка кандидує на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, опублікувала передвиборче відео
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка вступила в перегони за крісло прем'єра, випустила передвиборчий ролик
Відео Трасс виклала у Twitter.
У ньому вона заявила, що "чітко бачить майбутнє" і зможе продовжити справи на Даунінг-стріт слідом за нинішнім лідером країни Борисом Джонсоном "без розгойдування".
На думку Трасс країні потрібен лідер із багатим досвідом "в забезпеченні поразки Путіна в Україні і в стимулюванні економіки".
Вона нагадала, що на посаді глави МЗС "допомагала керувати міжнародною реакцією на війну Путіна в Україні та ввела жорсткий пакет санкцій, який очолив світову реакцію, завдавши справжнього болю Путіну та Кремлю".
- 10 липня у боротьбу за крісло Джонсона у Британії вступили ще чотири претенденти.
- 5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід першими подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.
- 8 липня Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на пост нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра.
- 9 липня прихильники прем'єра Британії Бориса Джонсона заявили, що ексміністр фінансів Ріші Сунак, який претендує на його посаду, очолював процес повалення очільника уряду.
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