Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел агенції, причиною відсутності комюніке зустрічі, яка відбувається у Індонезії, можуть стати розбіжності у позиціях країн G20 щодо війни Росії проти України.

Китай, Індія та ПАР зайняли щодо цього питання стриману позицію, в той час, як міністри фінансів США та Канади Дженет Йеллен та Христя Фріланд засудили російську агресію та поклали на Москву відповідальність за економічну кризу в світі.

Очікується, що підсумки зустрічі усно підіб'є міністр фінансів Індонезії Срі Мульяні Індраваті.

Минулого тижня зустріч міністрів закордонних справ G20 також завершилася без спільного комюніке, а частина делегатів на знак протесту проти приїзду очільника МЗС РФ Сергія Лаврова пропустила урочистий прийом.

8 липня через бойкот представників інших країн Сергій Лавров достроково залишив саміт G20.

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