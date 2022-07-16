Зустріч G20 завершиться без спільного комюніке через позицію Китаю та Індії щодо війни в Україні, - Reuters
Зустріч міністрів фінансів країн Великої двадцятки завершиться без спільного підсумкового комюніке, через стриману позицію Китаю, Індії та ПАР щодо війни РФ проти України
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерел агенції, причиною відсутності комюніке зустрічі, яка відбувається у Індонезії, можуть стати розбіжності у позиціях країн G20 щодо війни Росії проти України.
Китай, Індія та ПАР зайняли щодо цього питання стриману позицію, в той час, як міністри фінансів США та Канади Дженет Йеллен та Христя Фріланд засудили російську агресію та поклали на Москву відповідальність за економічну кризу в світі.
Очікується, що підсумки зустрічі усно підіб'є міністр фінансів Індонезії Срі Мульяні Індраваті.
Минулого тижня зустріч міністрів закордонних справ G20 також завершилася без спільного комюніке, а частина делегатів на знак протесту проти приїзду очільника МЗС РФ Сергія Лаврова пропустила урочистий прийом.
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8 липня через бойкот представників інших країн Сергій Лавров достроково залишив саміт G20.
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