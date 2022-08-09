Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю bbc.

За його словами, Зеленський ще не вирішив, чи приймати запрошення на саміт G20, але якщо до Індонезії вирішить полетіти Путін, то треба буде думати над присутністю там президента України.

"Це буде вирішуватися конкретно ближче вже до саміту, це перше. Друге, президент вважає, що він має перебувати на території України, і сьогодні онлайн-формати дозволяють ефективно працювати на будь-яких самітах. Але є третє - якщо буде присутній Путін, то безумовно, треба буде думати про необхідність нашої присутності", - сказав Подоляк.

На його думку, присутність російського диктатора на таких заходах легітимізує країну-агресора в очах світової спільноти.

"Присутність Путіна будь-де, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію Росії, яка напала на суверенну державу. Ви ніби даєте таким чином знати всім іншим: дивіться, ми вважаємо, що Росія мала право прийти і вбити українських дітей. Треба так до цього ставитися", - переконаний Подоляк.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

27 квітня Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки".

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