Путін може записати собі "чергове досягнення" - убив ще одну вагітну, - Зеленський про ранкові удари по Києву
Президент України Володимир Зеленський прокоментував вранішній обстріл іранськими "Шахедами"
Про це він повідомив у вечірньому зверненні, у понеділок, 17 жовтня.
Повідомляється, що протягом всього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористами все-таки вдалося сьогодні влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським "Шахедом".
"Хлопець і вагітна дівчина на 6 місяці вагітності. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення - убив ще одну вагітну жінку. Загалом 4 людини вбито тільки цим "Шахедом". Були й інші влучання понад 25 населених пунктів нашої країни опинились під ударами", - йдеться у зверненні.
- Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, стався прильот по житловому будинку, рятувальниками врятовано 19 осіб.
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