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Путін набирає молодих офіцерів замість профнепридатних старих генералів, - полковник СБУ Костенко

19 травня, 2022 четвер
19:40
війна з Росією Роман Костенко

Роман Костенко, полковник СБУ зауважив, що зміна військового керівництва російської армії зрозуміла тому, що старі генерали показали свою неефективність і не були готові до справжньої війни

Про це він розповів в етері Еспресо.

Полковник СБУ зазначив, що зміни у командуванні російськими військами, відбуваються завдяки нашим захисникам.

"Старі генерали РФ, які виросли на корупції та отримали звання за кумівство чи за гроші, йшли сюди на швидку війну. А коли стикнулися зі справжньою війною, то стало зрозумілим, що вони профнепридатні. Вони вирішили взяти на себе велику відповідальність, заробити купу грошей і потім розраховували, що будуть на пенсії жити десь у Європі" – відмітив полковник.

Роман Костенко зауважив, що в результаті генерали зрозуміли, що відбувається і не захотіли остаточно бруднитися, розраховуючи на розважливість, що все-таки до кінця вони не підуть.

"Путін це теж розуміє і, тому набирає молодих офіцерів, яким пропонує гарне майбутнє. Він ставить їм завдання, виявляє високу довіру і, відповідно, отримує результат, на який розраховує, щоб вони були більше кровожерливішими й більше точнішими  у виконанні завдання"- пояснив полковник СБУ.

 Костенко підсумував, що таким чином старих російських генералів прибрали з-за неефективності, щоб показати молодим, як не треба робити.

  • За данними розвідки США відомо, що від початку широкомасштабного вторгнення з 24 лютого в Україніі ліквідовано близько 10 російських генералів
  • Розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що російське командування усуває від управління генералів, які керували війною проти України
  • Кремль чистить  власний генералітет. Колонка Сергія Згурця

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