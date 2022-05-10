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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Більше, ніж за 20 років війни в Афганістані. В Україні ліквідовано близько 10 російських генералів, - розвідка США

Більше, ніж за 20 років війни в Афганістані. В Україні ліквідовано близько 10 російських генералів, - розвідка США

10 травня, 2022 вiвторок
20:05
війна з Росією вбиті російські генерали

Україна вбила від восьми до десяти російських генералів від початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого

Про це у вівторок, 10 лютого, у Комітеті Сенату з питань збройних сил повідомив голова Управління оборонної розвідки США генерал-лейтенант Скотт Берр’єр, інформує CNN.

Американські чиновники уважно стежили за зростанням кількості загиблих генерал-офіцерів у російських військах, адже вона аномально висока для сучасних війн. Ці втрати уже значно перевищують кількість американських генералів, втрачених протягом 20 років конфлікту в Афганістані.

Деякі американські чиновники пояснюють цю нетипово високу цифру частково розвідувальною підтримкою, наданою Сполученими Штатами, в той час як інші вважають, що це пов’язано з тим, що російські генерали змушені діяти набагато глибше в зоні конфлікту, ніж зазвичай можна було б очікувати, щоб мотивувати свої війська.

Загалом, Бер’є сказав, що Україна краще готова до участі в конфлікті і її солдати значно краще мотивовані, навіть не зважаючи на те, що якщо українські війська набагато менші, ніж російські сили.

"Я думаю, що українці такі витривалі через те, що вони стоять на захисті своєї нації", – сказав Бер’єр. "Я не впевнений, що російські солдати з далеких російських військових округів справді розуміють що це".

  • Відзначимо, що в середині березня стало відомо, що українські воїни знищили щонайменше шістьох російських генералів.

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Росія
Генерали
ліквідація
розвідка США
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