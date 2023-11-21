Путін наслідує політику Сталіна, який влаштував Голодомор в Україні, - Тімоті Снайдер

Про це сказав у відеозверненні професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він зазначив, що руйнування дамби в Новій Каховці, мінування території України, навмисне знищення портів, кораблів, зерносховищ - робиться Росією для того, щоб чинити тиск на українців.

"Президент Путін намагається продемонструвати свій контроль над Україною, і тому оголошує лідерам країн Африки та Азії, що тепер він є господарем продовольства. Що він тепер має владу над голодом. Що він буде вирішувати, кому жити, а кому помирати. Що, звичайно, є дуже прямим відлунням 1930-х років і політики Сталіна", - наголосив Тімоті Снайдер.

На його думку, політика Путіна ґрунтується на впевненості у радянському минулому.

"Він упевнений, що України не було, немає і бути не може, а тому все, що робиться проти українців, має бути виправдане. Так само, як Сталін і сталіністи були впевнені, що є одне певне майбутнє, єдиний певний комунізм, певний Радянський Союз, і тому все, що робилося в Україні, так чи інакше було виправдано", - сказав історик.

Тімоті Снайдер також зазначив, що влаштований Сталіним Голодомор, який призвів до смертей мільйонів українців, "які не повинні були померти", стояв у витоків створення масштабної системи брехні, яку продовжує використовувати нинішня Росія.