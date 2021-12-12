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Путін назвав розпад СРСР трагедією та заявив, що бачив карти поділу Росії

12 грудня, 2021 неділя
15:36
Світ Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що розпад СРСР став для нього трагедією

Про це Путін заявив у фільмі "Росія. Нова історія", який показав телеканал "Росія-1".  

На запитання, чим для нього став розпад СРСР, Путін відповів, що трагедією та розпадом "історичної Росії". 

"Такою ж трагедією, як і для переважної більшості громадян країни. Адже що таке розпад Радянського Союзу? Це розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз", - сказав Путін. 

Також президент РФ заявив, що бачив карти тих років, на яких Росію зображували розбитою на кілька окремих  держав, а в Європі, нібито, вважали розпад країни лише питанням часу. 

"Так, я бачив такі карти, але навіть справа не в картах. Президент однієї зі Східно-Європейських країн, на одній із зустрічей зі мною прямо сказав про те, що "для нас у Європі не було питання про те, розвалиться Росія чи ні, ми вважали, що це неминуче", питання було тільки в тому, коли це станеться і якими будуть наслідки для самої Росії, для її складових частин і для навколишнього світу, маючи на увазі, що Росія все-таки велика ядерна держава", - розповів Путін.

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Росія
Володимир Путін
СРСР
розпад СРСР
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