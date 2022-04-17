Путін не бажає закінчувати війну й зустрічатися з Зеленським, - прем'єр Італії
Президент Росії не бажає зустрічатися з Володимиром Зеленським, він хоче продовжувати війну
Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
"Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно розмовляти, це просто марна трата часу. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як президент ЄС він правий, намагаючись використовувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми і жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які робляться", - сказав Драгі.
Відомо, що раніше прем'єр-міністр Італії подзвонив до очільника Росії. За його словами, він закликав Путіна поговорити з Зеленським, на що президент Росії відповідав, що це не на часі.
За словами Драгі, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ. Після цього співрозмовники домовилися зустрітися через кілька днів і попрощалися. А потім світ побачив звірства російських окупантів у Бучі.
- Нагадаємо, заступник начальника генштабу ЗСУ Грузевич наголосив, що після перегрупування російських військ не виключена повторна спроба захопити Київ.
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