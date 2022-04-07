Після перегрупування російських військ не виключена повторна спроба захопити Київ, — заступник начальника генштабу ЗСУ Грузевич

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на пряму мову заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадного генерала Олександра Грузевича під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.



Грузевич повідомляє, що ЗС України вживають усіх заходів задля оборони столиці та області. Попри це не варто відкидати можливість ще однієї спроби російської армії піти на Київ.

За словами генерала, у росіян було дві стратегічні цілі. Одна з них - вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а друга - власне захопити столицю.

"У нього не вдалося і там, ні там. Зараз він перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є. По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти “переможцями”, бо зараз Росія, як "загнаний вовк" — тримається тільки на своїй пропаганді", — повідомив генерал.

Грузевич з-поміж всього також наголошує, що частина сил, яка перебувала в Білорусі, все еще перебуває на своєму місці. За його словами, це "досить сильне угруповання".



"Третину ми знищили, третину він (ворог - ред.) перекидає на Схід, а третину залишив у Білорусі. З точки стратегії і тактики, скидати з рахунків, що він повторить свій наступ…Тому що, якщо ми всі сили перекинемо на Схід, щоб його обороняти — у нього зʼявляється можливість - “будь ласка, з іншого боку заходь”. Але ми на це не купимось. Ми вживаємо усіх заходів задля оборони Києва та області", - підбив підсумки він.

Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що російська армія здійснює перегрупування військ і зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на східних напрямках

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