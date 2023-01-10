Путін не доживе до 2024 року, - російський опозиціонер Пономарьов

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Путіну потрібна виключно перемога. Точніше, те що він може оголосити, як перемогу. Якщо будуть знову захоплені певні території, які Путін зможе зафіксувати за собою, то це є певною перемогою для нього", - вважає Пономарьов.



Російський опозиційний політик вважає, що Путін не може знайти рішення, щоб вийти з війни проти України переможцем для росіян



"Те, що Путін робить останніми місяцями все більше нагадує якесь самогубство. Оскільки, коли він оголосив про анексію українських територій, то просто піти з України він не може. Путін оголосив російському населенню про приєднання територій і тепер просто так піти для нього буде катастрофа. Це буде його поразкою для росіян і Путін не буде для них лідером. Саме тому мій прогноз про те, що він не доживе до 2024 року є цілком реальним", - додав він.

Президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.

У США та Німеччині відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво дуже схоже: і там, і там вважають, що Путіна просто потрібно перепочинок

Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції різдвяного перемир'я від Путіна, закликавши громадян Росії знайти сміливість "хоча б на 36 годин під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".

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