Путін не обговорюватиме з Зеленським питання ОРДЛО та Криму, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін відмовляється обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським питання російсько-української війни, Кремль вважає, що такого питання не існує
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков російським ЗМІ.
За його словами, вимога України обговорювати окупацію Криму робить проведення зустрічі президентів неможливим.
"Природно, обговорення Криму не представляється можливим. Це фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - зазначив Пєсков.
Щодо війни на Донбасі, він заявив, що це "внутрішньоукраїнський конфлікт".
"Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях", - заявив Пєсков.
- Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що зустріч Зеленського з Путіним можлива лише за умови присутності на її порядку денному питання окупованого Росією Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.32Продаж 31.7
- Актуальне
- Важливе