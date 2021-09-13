Путін не обговорюватиме з Зеленським питання ОРДЛО та Криму, - Пєсков

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков російським ЗМІ.



За його словами, вимога України обговорювати окупацію Криму робить проведення зустрічі президентів неможливим.

"Природно, обговорення Криму не представляється можливим. Це фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - зазначив Пєсков.



Щодо війни на Донбасі, він заявив, що це "внутрішньоукраїнський конфлікт".

"Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях", - заявив Пєсков.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що зустріч Зеленського з Путіним можлива лише за умови присутності на її порядку денному питання окупованого Росією Криму.