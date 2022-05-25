Путін не усвідомлює, що відбувається, і живе у своєму світі, - Зеленський
Діючий президент РФ живе у власному інформаційному світі, тому дипломатичні переговори можливі з ним, якщо він буде готовий до реальності
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Мені здається, що діючий президет РФ до кінця не усвідомлює ситуацію, живе в окремому інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не збирається іти на поступки", – сказав Зеленський.
Україна бореться на своїй землі, не проти когось, а за свою землю і свою свободу, підкреслив президент.
"Мені здається, йому точно повинні допомогти вийти із інформаційної нереальності... Говорити сьогодні можна тільки з президентом РФ, без посередників. Вони навіть не фігури, їх немає на цій шаховій дошці. Є одна фігура – президент РФ. Коли він буде готовий до реальності", – зазначив Володимир Зеленський.
"Тоді, напевно, можна буде спробувати йти дипломатичним шляхом", – вказав він.
Президент України на разі не бачить зацікавлення Росії у припиненні війни.
"Так, не бачу. Я не бачу зацікавленості. Я не бачу предметних речей. Єдиний позитивний момент, що сторони почали говорити про розблокування "Азовсталі" та евакуацію цивільних осіб. Більше я жодних кроків не бачу", - зазгачив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україну влаштовує політика Китаю щодо війни з Росією.
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