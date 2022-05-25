Зеленський заявив, що Україну влаштовує політика Китаю щодо війни з Росією
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну влаштовує нейтральна позиція Китаю щодо війни з Росією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь на сьогоднішній момент. Я думаю, що Україну влаштовує ця політика, це краще, ніж він би допомагав Росії. Хочеться вірити, що за нашою спиною Китай не буде проводити іншу політику. То ж нас влаштовує цей статус кво. Я зараз не бачу кроків, які Китай би робив проти України. Я, на жаль, не бачу й підтримки Китаю", - сказав Зеленський під час Українського сніданку в Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум.
- 25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав припинити вогонь на території України.
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