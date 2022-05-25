Про це він сказав у ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, передає CGTN.

"У сформованій ситуації міжнародна спільнота має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню "зеленого каналу" для експорту зернових з України", - зауважив Ван І.

Тож Пекін готовий проводити консультації з цього питання з усіма зацікавленими сторонами.

Він зазначив, що "Китай не може залишитися осторонь при розв'язанні важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості".

Також міністр закордонних справ Китаю закликав припинити вогонь на території України.

В Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна.

Напередодні The Times повідомляла, що, за її даними, Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно. Проте британська влада заявила, що не розглядає можливості відправлення бойових кораблів до Чорного моря для сприяння виходу суден із зерном з Одеси.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали в України.

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