Путін неодмінно повинен позбутися Пригожина, - Фейгін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якби не стало особистих ворогів Пригожина – Шойгу й Герасимова, насамперед Шойгу, бо це питання грошей, які зосереджені в системі міністерства оборони, - то Пригожина це задовольнило б. А Патрушеви й решта, ймовірно, могли б діяти далі на свій розсуд. Тому Путін побоюється цього всього, тому й поїхав, тому й намагався якомога скоріше домовитися з Пригожиним. Ймовірно, домовленості відбулися, та чи будуть зберігати вірність домовленостям сторони, насамперед Путін? Я маю великі сумніви", - зауважив Фейгін.

За словами опозиціонера, є важливий момент, чому Путін неодмінно повинен позбутися Пригожина - він багато чого знає.

"Адже Пригожин, окрім того, що ніс загрозу цього дня, 24 червня, є носієм величезного обсягу інформації. Він за чверть століття стільки всього дізнався! Він багато чого зробив – сумнівного, брудного, убивств, дівчата, і хлопчики, і що завгодно. Він обслуговував Путіна і його найближче оточення, займаючись найбруднішими справами - від Африки до Лівії, від Сирії до Москви, від Донбасу, де він від 2014 року з ПВК Вагнера й були тими самим іхтамнєтами", - підкреслив Фейгін.

Опозиціонер також додав, що Пригожин не може мандрувати, де йому заманеться.

"Зрозуміло, що на Донбасі були регулярні частини міністерства оборони, але дахом, фасадом була ПВК Вагнера, яка втілювала образи трактористів, шахтарів, що воюють проти регулярної урядової армії Києва. Така людина не може мандрувати, де їй заманеться, у Білорусь. А як його викрадуть? А як його американці викрадуть? Це ж не українці. Уявляєте, скільки можна всього дізнатися та як усе змінити? Це ж який носій інформації – рівня А. Бо там є все – і кінці, і рахунки, і гроші, і Африка, і все на світі. Тому існування такої людини дуже небезпечне для Путіна", - наголосив Фейгін.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.