ЗСУ звужують кільце навколо Лиману

Нині протяжність фронту становить понад 3000 км. На відстані протяжністю 800 км йдуть активні бойові дії. Найцікавіша ділянка фронту знаходиться навколо міста Лиман. Нарешті є перша офіційна заява від речника ОК "Схід", в якій він заявив, що операція з оточення російських військ в Лимані перебуває на стадії завершення. Збройні сили України взяли під вогневий контроль всі шляхи, які ведуть у місто, тому російські війська в Лимані відрізані від постачання боєприпасів та живої сили. Сьогодні також була підтверджена інформація про те, що українська армія увійшла до Ямполя, який знаходиться за 17 км від міста Лиман. Фактично, російська лінія оборони Лиман-Ямпіль була знищена. Це сталось попри те, що ворог перекидав на цю ділянку велику кількість резервів і укріпив її краще, ніж на інших ділянках фронту. Кільце навколо Лиману звужується. Для російських військ в Лимані залишається все менше часу для того, щоб вийти з повного оточення.



Карта бойових дій на Сході України станом на 30 вересня.

Російські війська намагаються втекти з Лиману

В наших військ немає браку в боєприпасах для артилерії. Водночас в ОК "Схід" не коментують і не називають точний час повного оточення російських військ в Лимані. За їхніми словами, операція з оточення російського гарнізону в Лимані ще триває. Проте повне оточення росіян в Лимані вже прогнозують в російських соціальних мережах та в американському Інституті вивчення війни. Зокрема, в Інституті вивчення війни стверджують, що перекидання додаткових військ в Лиман не допоможе росіянам уникнути поразки та вийти з оточення. Оточення в Лимані матиме великі наслідки для російських військ на півночі Донецької області та на заході Луганської області. Оскільки відкриває дорогу для Збройних Сил України на Сватове, Кремінну, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Думаю, що така можливість буде реалізована на практиці. Дуже показовим стало те, що коли Путін оголошував про анексію територій України, російські війська намагались втекти з Лиману.

Україна подає заявку на прискорений вступ до НАТО

Сьогодні в Росії заявили про анексію 4 областей України, які вони повністю не контролюють. У Москві провели публічну церемонію одного з етапів анексії. В ході цієї акції Путін оголосив чергову свою нікчемну промову. Проте ця подія була затьмарена більш важливою заявою про те, що Україна подає заявку на прискорений вступ до НАТО. Також сьогодні відбувся брифінг Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він відповів на окремі питання, повʼязані з цим кроком.



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