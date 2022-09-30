Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується операції з оточення Лиману, то після знищення цього угруповання в обороні противника може утворитися велика прогалина. Це може спростити просування ЗСУ і вихід на оперативний простір, що сприятиме подальшому звільненню як Харківської, так і Луганської областей. Також це повне перерізання шляхів постачання угруповання російських окупаційних військ, що діє у цьому районі", - сказав Валерій Рябих.

Російські окупанти готують спробу прориву до Торського Донецької області, щоб вийти з оточення ЗСУ.

Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.

Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.

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