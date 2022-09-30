Знищення російського угруповання в Лимані сприятиме подальшому звільненню Харківщини й Луганщини від окупантів, - військовий експерт Валерій Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що операція з оточення російської армії поблизу Лиману може значно спростити Збройним Силам України звільнення тимчасово окупованих територій Харківської та Луганської областей
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Що стосується операції з оточення Лиману, то після знищення цього угруповання в обороні противника може утворитися велика прогалина. Це може спростити просування ЗСУ і вихід на оперативний простір, що сприятиме подальшому звільненню як Харківської, так і Луганської областей. Також це повне перерізання шляхів постачання угруповання російських окупаційних військ, що діє у цьому районі", - сказав Валерій Рябих.
- Російські окупанти готують спробу прориву до Торського Донецької області, щоб вийти з оточення ЗСУ.
- Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.
- Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.67
Купівля 40.67Продаж 41.63
-
EUR
Купівля 39.23Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе