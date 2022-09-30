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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Знищення російського угруповання в Лимані сприятиме подальшому звільненню Харківщини й Луганщини від окупантів, - військовий експерт Валерій Рябих
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Знищення російського угруповання в Лимані сприятиме подальшому звільненню Харківщини й Луганщини від окупантів, - військовий експерт Валерій Рябих

30 вересня, 2022 п'ятниця
17:23
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Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що операція з оточення російської армії поблизу Лиману може значно спростити Збройним Силам України звільнення тимчасово окупованих територій Харківської та Луганської областей

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується операції з оточення Лиману, то після знищення цього угруповання в обороні противника може утворитися велика прогалина. Це може спростити просування ЗСУ і вихід на оперативний простір, що сприятиме подальшому звільненню як Харківської, так і Луганської областей. Також це повне перерізання шляхів постачання угруповання російських окупаційних військ, що діє у цьому районі", - сказав Валерій Рябих.

  • Російські окупанти готують спробу прориву до Торського Донецької області, щоб вийти з оточення ЗСУ.
  • Російські війська втікають з району Лиману під ударами ЗСУ, з кількох ключових пунктів їх вибили.
  • Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко повідомив, що російські окупанти в районі Лиману намагаються втекти польовими дорогами, але українська артилерія дістає зараз будь-яку ворожу колону.

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Росія
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