Путін опинився в неймовірно складному становищі, його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями, - Байден
Президент США Джо Байден зазначив, що наразі Путін знаходиться у скрутному становищі, тож його єдиним інструментом залишається жорстоке поводження з українцями
Про це він сказав на брифінгу.
Байден наголосив, що жорстоким поводженням президент РФ хоче змусити українців капітулювати, оскільки в нього не лишилось інших інструментів впливу. Байден відзначив, що це йому не допоможе, адже українці "цього не зроблять".
"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдине, що йому залишається - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати", - наголосив президент США.
- Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім робить все можливе, щоб уникнути прямої зустрічі Байдена і Путіна на G-20.
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