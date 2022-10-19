Про це він сказав на брифінгу.

Байден наголосив, що жорстоким поводженням президент РФ хоче змусити українців капітулювати, оскільки в нього не лишилось інших інструментів впливу. Байден відзначив, що це йому не допоможе, адже українці "цього не зроблять".

"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдине, що йому залишається - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати", - наголосив президент США.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім робить все можливе, щоб уникнути прямої зустрічі Байдена і Путіна на G-20.

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