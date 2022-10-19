Білий дім робить все можливе, щоб уникнути прямої зустрічі Байдена і Путіна на G-20, - Politico
Білий дім вживає всіх можливих заходів, щоб уникнути прямої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна на саміті G20, який відбудеться вже у листопаді на Балі
Про це повідомляє Politico.
У Білому домі вже кілька тижнів ведуться внутрішні дискусії щодо можливої участі Путіна на саміті Групи двадцяти після того, як про таке заявив індонезійські представники. Там не виключають, що Байден і Путін можуть випадково перетнутися в якийсь момент під час саміту – приміром, будуть присутніми на одному і тому ж великому пленарному засіданні.
Однак будь-які офіційні зустрічі між президентами у США відкидають і вживають усіх заходів, аби Байден не зустрівся з Путіним навіть випадково – у коридорі чи на спільному фото лідерів саміту.
"Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна: він вважає його вбивцею, він вважає його військовим злочинцем. Ви зазвичай не зустрічаєтеся з убивцями та військовими злочинцями", - сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні.
Відомо, що з початку свого президентства Байден зустрічався з Путіним лише один раз. Це було на саміті у Женеві влітку 2021 року. Оскільки згодом Росія почала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну, президенти США та РФ ще декілька разів спілкувались телефоном. Востаннє це було у лютому 2022 року, за декілька днів до широкомасштабної війни.
- Президент США Джо Байден на CBS підтвердив, що американці заздалегідь знають про рухи Кремля.
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