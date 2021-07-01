Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Під охороною Росгвардії перебувають, у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією мосту через неї, а також акваторії російського енергомосту з Кримом.

Внесені доповнення дозволяють проводити оточення цих акваторій при спробі "незаконного перетину і проникнення" в акваторію.