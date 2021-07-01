Путін підписав указ, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії "блокувати території та акваторії об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення"
Про це повідомляють Крим.Реалії.
Під охороною Росгвардії перебувають, у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією мосту через неї, а також акваторії російського енергомосту з Кримом.
Внесені доповнення дозволяють проводити оточення цих акваторій при спробі "незаконного перетину і проникнення" в акваторію.
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