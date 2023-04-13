Путін погоджував з Сі Цзіньпінем розміщення ядерної зброї у Білорусі, - китаєзнавець Єфремов
Дмитро Єфремов, член правління Української асоціації китаєзнавців, вважає, що Путіну дуже важливо стабілізувати відносини з Китаєм та відновити рівень довіри у двосторонніх стосунках
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін після зустрічі з Сі Цзіньпінем раптово оголосив разом з Лукашенком про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Я підозрюю, що це не стало несподіванкою для Китаю. А на тій чотиригодинній зустрічі у Москві, про яку російські ЗМІ писали у всіх новинах, саме це й обговорювалося з Пекіном. Сі Цзіньпін повідомив, що буде абстрагуватися і дистанціюватися від цього кейсу, що він його не підтримає публічно", - прокоментував член правління Української асоціації китаєзнавців.
Дмитро Єфремов зауважив, що Путіну дуже важливо стабілізувати відносини з Китаєм та відновити рівень довіри у двосторонніх стосунках
"Виходить, що весь час, ведучи діалог з Китаєм, Путін постійно його підставляє, обманює, не договорює всієї правди й так далі. Саме так було і з нападом на Україну, коли скоріш за все росіяни повідомили китайцям про якусь локальну операцію, не повідомляючи особливих деталей, тому у Пекіні це і не викликало заперечення. Однак виявилося, що це не була локальна операція, а відбувається повномасштабна війна. І Китаю доводиться нести всі негативні наслідки та відчувати небажані ефекти. Путіну важливо більше не підставляти Сі з подібними несподіваними заявами, тому, на мою думку, все проговорювалося на зустрічі, коли очільник Китаю їздив до Москви", - сказав Єфремов.
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