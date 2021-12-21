Путін погрожує військовими заходами у разі розширення НАТО на схід

Про це він заявив у вівторок, 21 грудня, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, передає ТАСС.



"У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вживатимемо адекватних військово-технічних заходів, і жорстко реагувати на недружні кроки", - сказав президент РФ.



Путін заявив, що вважає розширення НАТО на схід "наслідком ейфорії після перемоги у холодній війні".



Також лідер Росії висловив занепокоєння розміщенням ракетних комплексів США та НАТО у Східній Європі. За його словами, якщо вони з'являться в Україні, то їхній підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хв, а при розміщенні гіперзвукової зброї - до 5 хв.

МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив проти проведення спільної конференції з РФ щодо "сфер впливу".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова допомогти Україні зі вступом до НАТО та підкреслив, що спроби РФ проводити "червоні лінії" неприйнятні у ХХІ ст.

У МЗС РФ заявили, що у Білорусі розмістять ядерну зброю, якщо НАТО й США не обговорять гарантії безпеки для Росії.