Путін погрожує військовими заходами у разі розширення НАТО на схід
Президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає розширення НАТО "наслідком ейфорії після перемоги у холодній війні" та пригрозив військово-технічними заходами у разі розширення Альянсу на схід
Про це він заявив у вівторок, 21 грудня, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, передає ТАСС.
"У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вживатимемо адекватних військово-технічних заходів, і жорстко реагувати на недружні кроки", - сказав президент РФ.
Путін заявив, що вважає розширення НАТО на схід "наслідком ейфорії після перемоги у холодній війні".
Також лідер Росії висловив занепокоєння розміщенням ракетних комплексів США та НАТО у Східній Європі. За його словами, якщо вони з'являться в Україні, то їхній підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хв, а при розміщенні гіперзвукової зброї - до 5 хв.
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