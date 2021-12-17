Відмова Україні у вступі до НАТО, обмеження військової діяльності: РФ оприлюднила вимоги щодо "гарантій безпеки"

Про це повідомляє ТАСС.



"Два договори - зі США та з членами Альянсу - передбачають, зокрема, відмову від розширення НАТО на схід, у тому числі від прийняття до його складу України, а також обмеження на розміщення серйозних наступальних озброєнь, зокрема ядерних", - повідомляє видання.



Від НАТО Росія вимагає наступних кроків:

не розглядати одне одного як противників, врегулювати всі протиріччя мирно, не створюючи ситуації, які загрожували б безпеці обох сторін. Для вирішення проблем пропонується використовувати механізми термінових консультацій, у тому числі по лінії ради Росія - НАТО

виявляти стриманість при проведенні військових навчань, зокрема заборонивши маневри вище бригадного рівня "у смузі узгодженої сторони та конфігурації з кожного боку" від кордонів Росії та її союзників та кордонів країн НАТО.

від держав, які вступили до НАТО за часів холодної війни, РФ вимагає відмовитися від розміщення озброєнь у країнах, що приєдналися до НАТО після 27 травня 1997 року, тобто у всій Східній Європі. Озброєння, розміщені там до того часу, можна залишити.

відмовитися від будь-якої військової діяльності на території Східної Європи (включаючи Україну), Закавказзя та Центральної Азії, а також гарантувати відмову від подальшого розширення Альянсу, в тому числі від вступу України до НАТО.

взаємно відмовитися від розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності в зонах, що дозволяють вражати цілі на території Росії та країн - учасниць Північноатлантичного альянсу.