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Відмова Україні у вступі до НАТО, обмеження військової діяльності: РФ оприлюднила вимоги щодо "гарантій безпеки"

17 грудня, 2021 п'ятниця
14:33
війна з Росією МЗС РФ

МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки"

Про це повідомляє ТАСС.

"Два договори - зі США та з членами Альянсу - передбачають, зокрема, відмову від розширення НАТО на схід, у тому числі від прийняття до його складу України, а також обмеження на розміщення серйозних наступальних озброєнь, зокрема ядерних", - повідомляє видання.

Від НАТО Росія вимагає наступних кроків:

  • не розглядати одне одного як противників, врегулювати всі протиріччя мирно, не створюючи ситуації, які загрожували б безпеці обох сторін. Для вирішення проблем пропонується використовувати механізми термінових консультацій, у тому числі по лінії ради Росія - НАТО
  • виявляти стриманість при проведенні військових навчань, зокрема заборонивши маневри вище бригадного рівня "у смузі узгодженої сторони та конфігурації з кожного боку" від кордонів Росії та її союзників та кордонів країн НАТО.
  • від держав, які вступили до НАТО за часів холодної війни, РФ вимагає відмовитися від розміщення озброєнь у країнах, що приєдналися до НАТО після 27 травня 1997 року, тобто у всій Східній Європі. Озброєння, розміщені там до того часу, можна залишити.
  • відмовитися від будь-якої військової діяльності на території Східної Європи (включаючи Україну), Закавказзя та Центральної Азії, а також гарантувати відмову від подальшого розширення Альянсу, в тому числі від вступу України до НАТО.
  • взаємно відмовитися від розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності в зонах, що дозволяють вражати цілі на території Росії та країн - учасниць Північноатлантичного альянсу.
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Вимоги Росії від США:
  • відмовитися від польотів важких бомбардувальників і появи надводних бойових кораблів у зонах, звідки вони зможуть атакувати цілі на території двох країн. РФ закликає вдосконалити механізми запобігання небезпечному зближенню кораблів і літаків, що наразі керується угодою 1972 року.
  • Росія обіцяє не розгортати ядерну зброю за межами своєї території, якщо так само вчинять США, від яких Кремль вимагає повернути вже розміщені за кордоном (зокрема у країнах НАТО) боєзаряди та ліквідувати відповідну інфраструктуру. Крім того, РФ вимагає не навчати використанню ядерної зброї військових із країн, які її не мають, і не відпрацьовувати сценарії її застосування.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.

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