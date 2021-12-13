Заступник Лаврова пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки
Заступник голови МЗС РФ Сергія Лаврова Сергій Рябков пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі відсутності реакції на вимогу РФ надати "гарантії безпеки"
Про це повідомляє РИА Новости, передає Еспресо.TV.
"Якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки, настане військова відповідь, буде новий виток конфронтації, заявив РИА Новости Рябков", - йдеться у повідомленні.
Водночас ТАСС передає заяву Рябкова про те, що Альянс нібито має дослухатися до думки РФ щодо припинення прийняття нових членів.
"Подальшого розширення НАТО не повинно бути. І спроби представити справу так, ніби Росія тут не має права вето, - це все спроби з непридатними засобами. Ми стоятимемо на своєму: якщо опоненти підуть наперекір, вони побачать, що їхня безпека не зміцниться - наслідки для них будуть важкими", - сказав Рябков.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- іністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
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