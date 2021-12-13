Заступник Лаврова пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки

Про це повідомляє РИА Новости, передає Еспресо.TV.



"Якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії щодо гарантій безпеки, настане військова відповідь, буде новий виток конфронтації, заявив РИА Новости Рябков", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

іністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.