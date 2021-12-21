"Якщо НАТО не обговорюватиме безпекові гарантії для РФ": у Путіна назвали умови передачі ядерної зброї Білорусі

Про це пише РИА Новости.



"Якщо США та НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо гарантій безпеки, будуть розглядатися всі можливі варіанти дій у відповідь", - сказав він.



Руденко додав, що багато залежить від реакцї західних країн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити ядерну зброю у випадку "загрози з боку НАТО".

Володимир Зеленський сказав, що якщо РФ передасть Білорусі ядерну зброю, то Україна знатиме її місцезнаходження.

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