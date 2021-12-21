"Якщо НАТО не обговорюватиме безпекові гарантії для РФ": у Путіна назвали умови передачі ядерної зброї Білорусі
Заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що ядерну зброю розмістять у Білорусі, якщо НАТО й США не обговорять гарантії безпеки для Росії
Про це пише РИА Новости.
"Якщо США та НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо гарантій безпеки, будуть розглядатися всі можливі варіанти дій у відповідь", - сказав він.
Руденко додав, що багато залежить від реакцї західних країн.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити ядерну зброю у випадку "загрози з боку НАТО".
- Володимир Зеленський сказав, що якщо РФ передасть Білорусі ядерну зброю, то Україна знатиме її місцезнаходження.
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