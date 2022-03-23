Путін повинен бути переможений, - президент Європейської ради

В ексклюзивному інтерв’ю CNN президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що Володимиру Зеленському запропонували виступити на саміті перед Європейською радою, який відбудеться цього тижня, передає "Espreso.TV".

"Ми маємо бути певні, що Путін зазнає поразки. Це має бути наша спільна мета. Це питання безпеки, для майбутнього Європи та для майбутнього світу", - сказав Шарль Мішель

Мішель сказав, що неодноразово розмовляв із Зеленським та президентом Росії з моменту вторгнення Росії в Україну, сподіваючись допомогти їм досягти "припинення вогню та зробити можливим щирий шлях для переговорів".

"Це надзвичайно складно, тому що ми не впевнені, що російський уряд щирий. Ми не наївні, ми гадаємо, що вони намагаються атакувати військових, щоб зміцнити свої позиції на переговорах. Але з іншого боку, ми повинні змінити баланс сил, щоб дати президенту Зеленському кращу позицію в прямих переговорах з Росією", - каже Шарль Мішель.

Також президент Європейської ради визнав, що у питаннях санкцій позиція ЄС і США не зовсім однакова.

"В Європі ми набагато залежніші в порівнянні з ситуацією в Сполучених Штата, наприклад, у нафтовому чи газовому секторі. Ось чому ми повинні бути розумними. Мета – цілитися в Росію, робити їм боляче, але не робити боляче собі", – сказав Шарль Мішель.

Засідання Європейської Ради заплановано на 24-25 березня, головною темою порядку денного буде Україна. Президент США Джо Байден візьме участь у засіданні в четвер.



Нагадаємо, канцлер Німеччини Шольц закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb