Путін прагне долучити країни ОДКБ до війни в Україні, - Данілов
Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.
"Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато", - зазначив він.
Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.
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