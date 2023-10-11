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Війна з Росією: хроніка
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Путін прагне не просто завоювати Україну, а зробити РФ силою, рівноцінною Заходу, - Портников

11 жовтня, 2023 середа
17:03
Війна з Росією Віталій Портников

Путін хоче завоювати Україну не тільки для того, щоб повернути Росію на кордони часів СРСР, а й для того аби зробити РФ силою, рівноцінною Заходу

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі "Говорить великий Львів".

Таким чином він відповів на питання, які конфлікти можуть найближчим часом почати переростати з замороженої фази в активну. Портников зазначив, що Росія не відвертає увагу від своєї війни в Україні, а "множить конфлікт". Журналіст також додав, що захоплення України, це лише "невеликий епізод російського плану відновлення кордонів Радянського Союзу".

"Війна в Україні – це невеличкий епізод російського плану відновлення кордонів Радянського Союзу. Так, Україна важлива. Але це лише друга колишня радянська республіка, усього їх було 15. Мінус країни Балтії, які є членами НАТО, - 12. Одна - все одно це не 12, тож Україна – це фрагмент цього політичного плану. Важливий фрагмент, необхідний, тому що Росії потрібні позиції в Центральній Європі, але це не вичерпна історія. Це один з моментів", - сказав він.

Портников пояснив, що Росія прагне завоювати Україну, аби стати силою, рівноцінною Заходу, з якою будуть рахуватися, як з Китаєм.

"Для чого це потрібно? Не просто щоб завоювати Україну як таку й відновити територіальну цілісність РФ, так би мовити, в кордонах СРСР, як говорять російські шовіністи. А для того, щоб стати потугою, рівною Заходу. Не тільки за кількістю ядерної зброї, але й за можливістю впливати на світову політику. Щоб ніхто більше, як сенатор Маккейн, не міг назвати Росію якоюсь там дикою бензоколонкою. Щоб з РФ рахувалися, як зі США та Китаєм. Ось до чого мають привести зусилля Володимира Путіна", - каже журналіст.

Росія
Володимир Путін
Віталій Портников
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