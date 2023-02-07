1. Пріоритетом для Путіна залишається вихід на межі Луганської та Донецької областей. Це єдина ціль СВО, при досягненні якої можна говорити про успіх і починати переговори. Я думаю, що сьогоднішня стратегія кремля полягає в такому: вихід на межі, організація потужної оборони, відбиття нашого контрнаступу, переговори й збереження завоювань.

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2. Основними напрямами наступу росіян будуть Лиман, Куп’янськ, Вугледар та Авдіївка. Окупантам треба повернутись до Лиману для здійснення просування на Слов’янськ. Тому російський контрнаступ під Кремінною буде в пріоритеті. Куп’янськ важливий транспортний вузол, на фоні можливого отримання нами ракет дальністю 160 км — для окупантів важливо звільнити дороги постачання для військ. Вугледар і Авдіївка — частина давньої задачі Путіна для відсунення наших військ від Донецька та зменшення загрози прориву на Маріуполь.

Контрнаступи в інших місцях будуть виключно імітацією. Нагадую, що для будь-якого наступу треба сформувати перевагу 1 до 3. Зробити це на всьому периметру від Києва до Запоріжжя у росіян не вистачить сил

3. Контрнаступи в інших місцях будуть виключно імітацією. Нагадую, що для будь-якого наступу треба сформувати перевагу 1 до 3. Зробити це на всьому периметру від Києва до Запоріжжя у росіян не вистачить сил, поки армія не стане мінімум 3- 5 млн солдатів, і ще й оснащена повністю технікою як на початку війни.

4. Бахмут продовжує виконувати функцію вимотування російських військ. Ціна велика, але і втрати окупантів гігантські. Ситуація повторюється як із Сєверодонецьком. Місто не виконувало стратегічної ролі, але вимотало російські війська і запаси так, що їм де-факто довелось робити додаткову мобілізацію. Ще раз — Бахмут має вимотати ворога. Втримування міста з іншими цілями — не має змісту.

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5. Вали. Якщо під Сєверодонецьком окупанти застосували вогневий вал, то зараз застосовують м'ясний. Але, як і в першому випадку, так і зараз, успіх буде "пірровим". Велика заплачена ціна, за малі здобутки. За фактом, після захоплення Сєверодонецька в окупантів розпочався брак артилерійських запасів. Після Бахмута у росіян почнуться і проблеми з м’ясом. І це ще поки не факт, що вони його візьмуть.

Ракети на 160 і на 300 км сьогодні найважливіше, що ми можемо отримати. Виключно цими ракетами можна було б вже зупинити контрнаступ окупантів

6. Ракети на 160 і на 300 км сьогодні найважливіше, що ми можемо отримати. Виключно цими ракетами можна було б вже зупинити контрнаступ окупантів. Винесення тилових баз — зупинить надовго просування РОВ. Захід все нам дає, але продовжує давати невчасно. Отримання цих ракет минулого тижня, кардинально змінило б ситуацію на фронті. Отримання через місяць — місяць наших втрат.

7. Наша мобілізація триває. Путінська теж. Це означає, що більшості з нас доведеться воювати. Нам для нашого контрнаступу теж треба сформувати перевагу 1 до 3. Чим більше мобілізує Путін, тим більше змушені ми. У нас з вами не має вибору. Ми маємо воювати за свою землю, і за своє життя, життя наших рідних. Не чекайте, що вас це омине. Готуйтесь.

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Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист