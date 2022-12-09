Путін припустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю

Про це заявив президент РФ Володимир Путін.

Він заявив, що Росія не продаватиме нафту тим країнам, які ухвалили рішення про введення стелі цін.

"Щодо нашої реакції, ми не будемо продавати країнам, які такі рішення приймають (вводять стелю цін на нафту, - ред.), ми подумаємо за необхідності про можливе скорочення видобутку (нафти - ред.)", - сказав диктатор.

1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу.

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