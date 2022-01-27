Путін прийняв запрошення Ердогана відвідати Туреччину
Президент РФ Володимир Путін прийняв запрошення лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відвідати його країну, але за умови покращення епідеміологічної ситуації
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, поїздка Путіна до Туреччини відбудеться, як тільки дозволять епідеміологічна ситуація та графіки.
"Президент Путін із вдячністю прийняв це запрошення. Вони домовилися, що як тільки дозволятимуть епідеміологічна обстановка та графіки, він обов'язково скористається цим запрошенням", - заявив Пєсков.
Представник Путіна зазначив, що склалася пауза і у проведенні міжправкомісії, і вищого органу двосторонніх відносин, який очолюється двома президентами. Ердоган сказав, що готовий вжити всіх цих заходів у Туреччині.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року Реджеп Тайїп Ердоган заявив про свою готовність стати посередником у врегулюванні російсько-української війни у "будь-якому форматі".
- Ердоган неодноразово запрошував Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей", а також заявляв минулого тижня, що планує візит в Україну на початку лютого.
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