Ердоган висловив сподівання на якнайшвидшу зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір організувати зустріч президентів України й РФ Володимира Зеленського й Володимира Путіна якомога швидше, щоб посприяти мирному врегулюванню відносин ситуації на українсько-російському кордоні
Про це він сказав на пресконференції з президентом Сальвадору Наїбом Букеле, передає Укрінформ.
"Ми сподіваємося якнайшвидше влаштувати зустріч віч-на-віч пана Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Ми надаємо великого значення як візиту пана Володимира Путіна до Туреччини, так і моєму візиту в Україну. На початку наступного місяця здійсню візит в Україну", - зауважив Реджеп Тайїп Ердоган.
Він наголосив, що Туреччина прагне миру в Україні.
"Ми не вважаємо нинішній розвиток подій між Росією та Україною правильним. Атмосфера війни в регіоні засмучує нас як країну, яка має хороші стосунки з обома сторонами. Ми хочемо миру в регіоні, ситуація не повинна погіршуватися", - повідомив президент Туреччини.
- Як повідомлялося раніше, Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".
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