Ердоган висловив сподівання на якнайшвидшу зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч у Туреччині

Про це він сказав на пресконференції з президентом Сальвадору Наїбом Букеле, передає Укрінформ.



"Ми сподіваємося якнайшвидше влаштувати зустріч віч-на-віч пана Володимира Путіна й Володимира Зеленського. Ми надаємо великого значення як візиту пана Володимира Путіна до Туреччини, так і моєму візиту в Україну. На початку наступного місяця здійсню візит в Україну", - зауважив Реджеп Тайїп Ердоган.



Він наголосив, що Туреччина прагне миру в Україні.



"Ми не вважаємо нинішній розвиток подій між Росією та Україною правильним. Атмосфера війни в регіоні засмучує нас як країну, яка має хороші стосунки з обома сторонами. Ми хочемо миру в регіоні, ситуація не повинна погіршуватися", - повідомив президент Туреччини.

Як повідомлялося раніше, Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".

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