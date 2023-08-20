Путін призначив 222 суддів на тимчасово окупованих територіях України
Російський диктатор Володимир Путін призначив на тимчасово окупованих територіях України 222 особи на посади суддів
Про це інформує Центр національного спротиву з посиланням на указ президента РФ №607 "Про призначення суддів федеральних судів і про представників президента у кваліфікаційних комісіях суддів суб'єктів РФ".
Зокрема суддів призначили на ТОТ Донеччини, Луганщини та Запорізької області.
Фото: Скрін деяких сторінок
Псевдосуддів на ТОТ Путін призначив терміном на 6 років.
Таким чином російські окупанти продовжуватимуть формувати силовий апарат на тимчасово окупованих територіях України для проведення репресій проти місцевого населення.
Водночас ворог призначив у Криму федеральних судів Бахчисарайського – Христину Козлову та Сімферопольського районного суду – Ольгу Чепіль.
Спротив наголошує, що усі причетні до репресій будуть притягнуті до відповідальності.
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