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Путін призначив 222 суддів на тимчасово окупованих територіях України

20 серпня, 2023 неділя
15:07
Війна з Росією путін

Російський диктатор Володимир Путін призначив на тимчасово окупованих територіях України 222 особи на посади суддів 

Про це інформує Центр національного спротиву з посиланням на указ президента РФ №607 "Про призначення суддів федеральних судів і про представників президента у кваліфікаційних комісіях суддів суб'єктів РФ".

Зокрема суддів призначили на ТОТ Донеччини, Луганщини та Запорізької області.

Фото: Скрін деяких сторінок

Псевдосуддів на ТОТ Путін призначив терміном на 6 років.

Таким чином російські окупанти продовжуватимуть формувати силовий апарат на тимчасово окупованих територіях України для проведення репресій проти місцевого населення.

Водночас ворог призначив у Криму федеральних судів Бахчисарайського – Христину Козлову та Сімферопольського районного суду – Ольгу Чепіль.

Спротив наголошує, що усі причетні до репресій будуть притягнуті до відповідальності.

Росія
Крим
Володимир Путін
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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