Путін призначив 222 суддів на тимчасово окупованих територіях України

Про це інформує Центр національного спротиву з посиланням на указ президента РФ №607 "Про призначення суддів федеральних судів і про представників президента у кваліфікаційних комісіях суддів суб'єктів РФ".

Зокрема суддів призначили на ТОТ Донеччини, Луганщини та Запорізької області.

Фото: Скрін деяких сторінок

Псевдосуддів на ТОТ Путін призначив терміном на 6 років.

Таким чином російські окупанти продовжуватимуть формувати силовий апарат на тимчасово окупованих територіях України для проведення репресій проти місцевого населення.

Водночас ворог призначив у Криму федеральних судів Бахчисарайського – Христину Козлову та Сімферопольського районного суду – Ольгу Чепіль.

Спротив наголошує, що усі причетні до репресій будуть притягнуті до відповідальності.