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Путін призначив чиновника "уряду ЛНР" губернатором Чукотки

16 березня, 2023 четвер
04:33
війна з Росією Владислав Кузнецов

Президент РФ Володимир Путін призначив виконувачем обов'язків глави Чукотського автономного округу Владислава Кузнєцова, який до того був першим заступником голови "уряду ЛНР"

Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише Интерфакс.

"Володимир Путін з відеоконференцзв'язку провів робочу зустріч із Кузнєцовим Владиславом Гаррієвичем", - сказав Пєсков.

Пізніше з'явився указ про призначення Кузнєцова.

Останні 15 років головою Чукотського автономного округу був Роман Копін.

Владислав Кузнєцов працював у банківській та нафтогазовій галузях. Довгий час керував у різних підрозділах СИБУРУ – холдингу російського олігарха Леоніда Міхельсона. У 2019 році перейшов в уряд Курганської області, був віцегубернатором. З того поста він пішов наприкінці 2021 року і у червні 2022 року опинився в "ЛНР".

Росія
"ЛНР
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