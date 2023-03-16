Путін призначив чиновника "уряду ЛНР" губернатором Чукотки

Про це повідомив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише Интерфакс.

"Володимир Путін з відеоконференцзв'язку провів робочу зустріч із Кузнєцовим Владиславом Гаррієвичем", - сказав Пєсков.

Пізніше з'явився указ про призначення Кузнєцова.

Останні 15 років головою Чукотського автономного округу був Роман Копін.

Владислав Кузнєцов працював у банківській та нафтогазовій галузях. Довгий час керував у різних підрозділах СИБУРУ – холдингу російського олігарха Леоніда Міхельсона. У 2019 році перейшов в уряд Курганської області, був віцегубернатором. З того поста він пішов наприкінці 2021 року і у червні 2022 року опинився в "ЛНР".