Путін обрав цапа-відбувайла за провал в Україні, - Ілля Пономарьов

Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, інформує Еспресо.TV

За останніми даними з Москви, відповідальним за провали Росії у війні проти України президент РФ "призначить" главу Міноборони РФ Сергія Шойгу.

"Цапом-відбувайлом за провали в Україні призначено Шойгу. Зараз "розкриються" корупція і приписки в армії. Заодно й конкурента приберуть...", - написав він.

Відзначимо, що раніше подібну інформацію поширив журналіст Джеймс Пачілео з посиланням на припущення офіційних осіб у США.

"Офіційні особи США припускають, що Путін побоюється, що Сергій Шойгу спробує переворот наступного тижня. Зростаюча дистанція між людьми та розмови за закритими дверима свідчать про те, що розробляється заміна. Вважається вірогідним, що Шойгу судитимуть за корупцію та державну зраду", - зазначив репортер.

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