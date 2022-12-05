Путін прогнеться під Європу заради експорту нафти. Програма "На зв'язку" о 18:30
Економічний HIMARS – чи проб’є російська економіка дно через запровадження стелі цін на нафту?
Вирізані очі тварин у конвертах: на що розрахований дешевий шантаж українських дипломатів у Європі? Російські аеродроми підгоряють – хто курить у несанкціонованих місцях та що це показує? Про це і не тільки говоримо сьогодні о 18. 30 в ефірі YouTube та Facebook телеканалу “Еспресо” в програмі “На зв’язку”. Марк Фейгін - російський опозиціонер, громадський діяч, ексдепутат Держдуми РФ - гість програми “На зв'язку”. Ведуча - Ірина Узлова
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
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